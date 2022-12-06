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Şehit Binbaşı Duman'ın cenazesi, Adana’ya getirildi

06 Aralık 2022 Salı 15:13
Şehit Binbaşı Duman'ın cenazesi, Adana’ya getirildi

ADANA - Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın (41) cenazesi, askeri uçakla Adana’ya getirildi. Şehidin eşi Beyhan Duman (35), “Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın cenazesi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Adana’ya getirildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama törenine Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri, belediye başkanları, şehidin yakınları ve kent protokolü katıldı.

‘SANA DOYAMADIM’

Şehidin aile bireyleri, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Binbaşı Duman’ın eşi Beyhan Duman, “Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni?” diyerek gözyaşı döktü. Törende, kardeşi İbrahim Duman’ın ise ağabeyinin kamuflajını giydiği görüldü.

Binbaşı Mehmet Duman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan indirildikten sonra askeri araca konularak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi’ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Binbaşı DumanCenazeAdana
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