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Şehit Korgeneral Erbaş'ın adı Elazığ'daki bulvara verildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Aralık 2021 Perşembe 16:24
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Şehit Korgeneral Erbaş'ın adı Elazığ'daki bulvara verildi

ELAZIĞ - Elazığ'da, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın adının verildiği bulvar, ulaşıma açıldı.

Bingöl’den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 'Cougar' tipi helikopterin 4 Mart'ta Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğramasıyla 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşı şehit oldu. Şehit Korgeneral Erbaş'ın adının yaşatılması için şehit olmadan önce Elazığ Belediyesi'ne tahsis ettiği arazide yapılan bulvara ismi verilerek açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Vali Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ve davetliler katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu Kur-an'ı Kerim tilaveti ve duanın ardından kurdele kesimiyle bulvar hizmete açıldı.

Vali Ömer Toraman, konuşmasında; "Korgeneral Osman Erbaş, meslek hayatı boyunca ettiği yemine sadık kalmış, canı pahasına devletinin bağımsızlığı, milletinin varlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin gayret göstermiş çok kıymetli bir komutanımız. Bütün görev yaptığı yerlerde aynı kanaatleri, aynı izi bırakmış çok kıymetli bir asker. Korgeneral Osman Erbaş, yaklaşık 3,5 yıl da Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanı olarak görev yaparken bu yüksek karakterini, buradaki vazifesi sırasında da ortaya koymuş, göstermiş, sorumluluk alması gereken her yerde sorumluluk almış, el uzatması gereken her yerde her uzatmış, başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün Elazığlıların yanında olmuş bir büyük asker" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Korgeneral ErbaşElazığ
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