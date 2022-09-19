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Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek, son yolculuğuna uğurlandı

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:38
Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından hudut karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek (23), memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristler tarafından dün düzenlenen roketatarlı saldırıda Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit oldu. İlhak ve Meryem Aybek çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan İsmet Aybek için Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi ve kardeşlerini protokol üyeleri teselli etti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Aybek'in cenazesi, Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi’ne götürülerek buradaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek
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