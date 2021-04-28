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Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2021 Çarşamba 14:46
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Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE - Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen ve karayoluyla dün gece saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesi, helallik alınmak üzere ilk olarak Dumlupınar Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Türk bayrağına sarılı tabutu gören anne Zeynep (49) ve baba İbrahim Çalım (46) ile kardeşleri Asiye (21), Kübra Çalım (11) ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

TÖREN DÜZENLENDİ

Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehidin naaşı, ardından törenin yapılacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip, İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, bekar olan şehit Mustafa Çalım'ın askerlerin omzuna alınan cenazesi, defnedilmek üzere Osmaniye Şehitliği'ne götürüldü.

BAKAN YANIK, AİLEYİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI 

Şehidin cenazisi törenin ardından askerlerin omuzunda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Bu sırada Şehit Mustafa Çalım'ın annesi ve kız kardeşinin koluna giren Bakan Yanık, başsağlığı dileyip, teselli vermeye çalıştı. Şehit Mustafa Çalım, Osmaniye Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pençe Yıldırım HarekatıIrakŞehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım
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