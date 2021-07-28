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Şehit teğmen ve uzman çavuş, memleketlerine uğurlandı

Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük (28) ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) cenazeleri, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:11
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Şehit teğmen ve uzman çavuş, memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ,(DHA)

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinin Goraspi üs bölgesi yakınında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük (28) ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) cenazeleri, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

 

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'un Gorasti Üs bölgesinin güneyine düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer şehit oldu. Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.  

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in naaşları helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gönderildi. Şehitlerden Piyade Teğmen Özcücük Gaziantep'e, Uzman Çavuş Güçlüer ise Aksaray'a uğurlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehitTeğmenUzman çavuşHakkariTugay KomutanlığıPençe HarekatıYeni Çağrı
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