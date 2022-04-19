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Şehit üsteğmen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2022 Salı 15:05
Şehit üsteğmen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP'ye basarak şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın (31) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan'da başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesindeki hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'ye basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Delibaş'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Delibaş'ın cenazesi, Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Kalemkırdı Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Delibaş'ın babası Osman, annesi Gülendam, eşi Rabia Delibaş ile çok sayıda kişi katıldı.

'OĞLUMUN ASKER ARKADAŞIYDI'

Cenazeye, 2021 yılında Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin annesi Suzan Sınırtepe de katıldı. Delibaş'ın tabutuna sarılan Sınırtepe, "Benim oğlumun asker arkadaşıydı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Ömer Delibaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit üsteğmenKayseriSon YolculukPençeKilit OperasyonuMuhabere Üsteğmen Ömer Delibaş
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