Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1422
ALTIN
523.818
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1429
EURO
10.4294
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel...
9 ton dana bonfile satılacak
9 ton dana bonfile...
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
30 öğretim üyesi alıyor
30 öğretim üyesi alıyor

Şehit uzman çavuş için Ağrı'da tören

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in (31) cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 14:38
0 Okunma
Şehit uzman çavuş için Ağrı'da tören

AĞRI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda sürdürülen Eren-15 Operasyonu kapsamında Berezer mevkiinde dün akşam saatlerinde teröristlerle yaşanan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, göğsünden yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kars nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in hastane morgundun alınan cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Şehit için havalimanında saat 09.00 sıralarında düzenlenen uğurlama törenine Vali Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Belediye Başkan vekili Mehmet Özgül, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, kurum amirleri ve askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında ailesinin yaşadığı Ankara'ya uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
şehit UzmançavuşEren15Hüseyin Keleş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti 
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi
Tarım işçilerine Covid-19 testi
Tarım işçilerine Covid-19 testi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans