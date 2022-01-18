Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,073.09
ALTIN
789.99
DOLAR
13.56
STERLİN
18.46
EURO
15.44
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
TOKİ'den 3 ilde arsa satışı
TOKİ'den 3 ilde arsa...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Özel hastane ruhsatı ihaleyle...

Şehit uzman çavuş için Kırıkkale'de cenaze töreni

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2022 Salı 15:36
0 Okunma
Şehit uzman çavuş için Kırıkkale'de cenaze töreni

Kırıkkale - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, el bombasının kazara patlamasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz (23) için Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Törene ağabeyinin kepi ile katılan Gül Soyutemiz, tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırşehir'e götürüldü. 

Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde, el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, dün Hakkari'de düzenlenen törenin ardından ailesinin yaşadığı Kırıkkale'ye getirildi. Şehit Soyutemiz için bugün Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Yakup, annesi Fadime, kız kardeşi Gül Soyutemiz ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile çok sayıda kişi katıldı.

AĞABEYİNİN ASKER ŞAPKASINI TAKTI

Şehidin kız kardeşi Gül Soyutemiz, törene ağabeyinin kepi ile katıldı. Şehit Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından cenaze aracına konuldu. Gül Soyutemiz, bu sırada ağabeyinin cenaze aracındaki Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine götürüldü. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Uzman Çavuş Ayberk SoyutemizCenazi Törenişehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYM, 2021'de 45 bin 321 bireysel başvuruyu karara bağladı
AYM, 2021'de 45 bin 321 bireysel başvuruyu karara bağladı
Bakan Soylu: Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak
Bakan Soylu: Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak
Erciyes'te hayatını kaybeden BM çalışanı, pistin 700 metre dışına çıkmış
Erciyes'te hayatını kaybeden BM çalışanı, pistin 700 metre dışına çıkmış
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans