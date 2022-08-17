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Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:03
Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ile şehidin eşi Fidan Cirnooğlu, annesi Fatma Cirnooğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Evli ve 2 yaşında kız çocuğu babası olan Uğurcan Cirnooğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan ailesi, gözyaşı döktü. Törende şehidin annesi ve eşi, güçlükle ayakta durabildi. Yıllık izinde olup Çiçekalan Hudut Karakolu'ndaki görevine başladığı gün şehit olan Cirnooğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in kıldırdığı namazın ardından Kilis Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman ÇavuşKilis
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