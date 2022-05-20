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Seif El Hakim “ZinZin” ile Türkiye'deki gıda işini genişletiyor

"Zinzin", Momentum uluslararası grup tarafından geliştirilen en son yaratıcı yemek servisi markası olacak. Dünyadan farklı tema ve kültürlerin zarif bir ortam ve tarzda kaynaşmasına dayanan marka, benzersiz bir mutfak ve eğlence deneyimi sunuyor.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Mayıs 2022 Cuma 15:29
Seif El Hakim “ZinZin” ile Türkiye'deki gıda işini genişletiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geleneksel bir deneyim arayışındaysanız "Zinzin"e gelmeyin, canlanmaya ve canlı olmaya gelin. "Zinzin"deki şehvetli deneyim, daha önce hiç görülmemiş ve deneyimlenmemiş bir şey olacak. Müzik ve eşsiz performanslar yemeklere eşlik eder ve gün boyunca misafirimize rehberlik eder.

Deneyim, müşterilerimizin beş duyusunu harekete geçiren ve standart olmayan bir yaklaşımla yemek, müzik, performans ve sanatın bir karışımı olan "ZinZin"de anahtar kelimedir. Grup Başkanı Gamal El Hakim'in belirttiği gibi

"Zinzin" sanatın, eğlencenin, enfes yemeklerin, içeceklerin ve akıllara durgunluk veren müziğin tadını çıkaracağınız bir mekan... duyularınızı harekete geçiren! Müşterilerimiz açık fikirli, kozmopolit, maceracı, modaya uygun ve yaşam tarzını seviyor. Grup Başkan Yardımcısı Seif El Hakim'in belirttiği gibi

Momentum grup dünya çapındaki yemek ve catering hizmetleri portföyü, çikolatalı geceler, la sultana ve bunny burger gibi markaları içermektedir. Gayrimenkul geliştirme ve Yatırım, gayrimenkul satış ve pazarlama, Turizm, Sağlık ve fitness, güzellik ve etkinlik yönetimini kapsayan iş portföyüne ek olarak.
 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Seif El Hakim
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