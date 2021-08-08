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Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'da yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i (39) arama çalışmaları devam ediyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Ağustos 2021 Pazar 13:27
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Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

(Erzurum), (DHA)

450 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi, selden geriye kalan çamurun içinde arıyor.

İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası, dere olan bölgede meydana gelen sel, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tüneldeki inşaat işçisi, bir çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, işçiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'in izine henüz rastlamadı. Tünel içinde milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HES Tüneli InşaatıMustafa AksöyekErzurumSelKaybolan IşçiYeni Çağrı
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