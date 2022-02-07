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Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
07 Şubat 2022 Pazartesi 13:36
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Selçuk Üniversitesine 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 61 (altmışbir) Sürekli işçi alınacaktır.

İş ilanları Selçuk Üniversitesi web sitesinde 07.02.2022 tarihinden itibaren yayımlanacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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