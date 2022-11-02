SelÃ§uklu Belediyesi'nden arsa satÄ±ÅŸ ihalesi

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; MÃ¼lkiyeti SelÃ§uklu Belediyesine ait 30 adet konut alanÄ± nitelikli arsa, 2886 SayÄ±lÄ± Kanun'un 45. maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile satÄ±lacak.



Ä°hale, 17 KasÄ±m 2022 tarihinde Meclis Salonu'nda yapÄ±lacak. Ä°haleye katÄ±lacak kiÅŸilerin istenilen evraklarÄ± en geÃ§ 16 KasÄ±m 2022 gÃ¼nÃ¼ saat 17.00â€™ye kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Åžartname ve ekleri Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde Ã¼cretsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir.



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