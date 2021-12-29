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Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişilik aile, botla kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2021 Çarşamba 15:31
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Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişilik aile, botla kurtarıldı

KIRKLARELİ - Kırıklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişilik aile, AFAD ekiplerince botla kurtarıldı.

Trakya'yı etkisi altına alan sağanak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de yağdı. Lüleburgaz Deresi'nin gece taşması sonucu Küme Evler mevkisinde evlerinde mahsur kalanlar, askeri araçlarla kurtarıldı. Yıldırım Mahallesi'ndeki 2 katlı binada oturan ve sel nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişilik aile de bugün AFAD ekiplerince botla alınarak kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarını Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de takip etti. Başkan Gerenli, "Lüleburgaz Deresi'nin bazı bölgelerinde gerçekleşen taşma nedeniyle riskli durumda olan evlerde ikamet eden vatandaşlarımızı tahliye etmeye devam ediyoruz. UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz ile birlikte dün akşam saatlerinden itibaren bölgede teyakkuz halindeyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SelKırklareli
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