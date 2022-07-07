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Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı

Bürosunda öldürülen avukat Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı

07 Temmuz 2022 Perşembe 15:09
Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bakırköy'deki ofisinde öldürülen avukat Servet Bakırtaş, Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy’de Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen avukat Servet Bakırtaş için Eyüp Sultan Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi Günsenin Bakırtaş ve çocukları Ezgi Bakırtaş, Ali Selçuk Meriç, İsmail Baran Meriç taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cübbesi tabutuna sarılan avukat, eşi ve çocuklarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Bakırtaş’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Beylikdüzü’ndeki Kavaklı Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.


 

AVUKAT BİR DAVANIN TARAFI DEĞİLDİR"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Meslektaşımızın hunharca katledilmesinin toplumsal açıdan değerlendirilmesi aşamasında olduğumuz kanısındayım. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Toplumun bilmesi gereken bir şey var. Avukat bir davanın tarafı değildir. Avukat olmazsa savunma olmaz. Şimdi bu meslektaşımızı katleden katil zanlısını da bir avukat savunacak. Böyle bir konumdayız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok" dedi.

DHA

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Servet Bakırtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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