Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Arge firmaları arasında Turbojet Motor Projesi ARAT'ın sözleşme imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayilerinin temel ilkelerinin yerli ve milli üretimin artırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin küresel bir güç olma vizyonunu önüne koyduğunu ve bu yolda kararlılıkla yürümek zorunda olduğunu belirten Demir, "Projelerimizi yaparken de bazıları ilk bazıları ikinci üretim geliştirmeler oldu. Bunlarda çok zahmet çektiğimiz konular oldu. Belirli ürünler dışarıdan hala tedarik edilebilir yolumuza devam edebiliriz, bu bir tercih olabilir ama uzun vadede Türkiye'nin kendi göbeğini kesme zorunluluğunu inkar edemeyiz. Şunu biliyoruz ki bu süreçler sancılı geçti. Gerek maliyet, gerek zaman olarak bedeller ödedik. Belki hazır alıma gitseydik daha az bedel ödeyecektik. Bu konforu Türkiye uzun yıllar önce yaşadı ve mantalitenin rahatını gördü. Eğer küresel güç olmak istiyorsak, eğer milli çıkarlarımızı bütün baskılara rağmen savunmak istiyorsak, yaptırımlara ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yola çıkmak zorundayız" dedi.



'KAYBEDECEK TEK BİR GÜNÜMÜZ YOK'



Demir, sözleşmenin imzalanmasının arından sürecin tamamen el birliği içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bu işi yapan firmalar artık, bir şirket olmaktan öte artık milli bir yolculuğun hep beraber üyesiyiz. Devlet, özel sektör, hem kim varsa üniversite, araştırma kuruluşu çıkılan yolculukta her adımı hesaplayarak ve mümkün olan en kısa zamanda sonuç almak zorundayız. Hız çok önemli. İçinden geçtiğimiz konjonktürü görüyoruz ve bu konjonktürde kaybedecek tek bir günümüz yok. O açıdan projeyi hep beraber elbirliği ile yürütülmeli. Projenin başarısı için ilgili her kurum elinden geleni gayreti maksimum ölçüde göstermeli. Bu hem bu proje için geçerli hem de bütün projeler için bir gereklilik" diye konuştu.



'İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ'



Demir, bu zaman kadar hayata geçirilen ve de devam eden projeler hakkında bilgi vererek, "Bu süreçte kaynak çok önemli. Bu süreçte en önemli sorunlardan birisi de insan kaynağı. Önümüzde çok iddialı projelerimiz var. Milli muharip uçağımız için motor yapmak zorundayız. Bu yolculuklarda, tamamen samimi bir şekilde, açıklık ilkesiyle, omuz omuza yürüyerek teknik iş birliği yapmak isteyenler varsa onlarla her zaman iş birliği yapmaya açığız. Bu konuda bilgi alışverişi, teknoloji transferi gibi kavramlara da açığız" ifadelerini kullandı. Demir, bugün imzaladıkları turbo jet motorunun Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını dileyerek, süreçte emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür etti.



Demir, konuşmasının ardından Kale Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ile sözleşme imzaladı.



ARAT projesiyle seyir füzeleri başta olmak üzere, benzer itki seviyesi ihtiyacı olan platformların motor ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor. Yüksek irtifa ve zorlu çevresel şartlarda çalışacak özellikte bir tasarım ve kalifikasyona sahip olacak ARAT motoru, seyir füzelerinin de önemli bir ihtiyacını karşılayacak.