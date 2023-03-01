Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.321,36
ALTIN
1.117,31
DOLAR
18,89
STERLİN
22,80
EURO
20,19
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları...
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel...

SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

01 Mart 2023 Çarşamba 16:24
SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil

ANKARA - Kurumdan yapılan açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumdan aylık talebinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
SgkEYTAylık Bağlama Işlemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans