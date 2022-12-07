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SGK Müfettiş Yardımcısı alacak

07 Aralık 2022 Çarşamba 16:07
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sınavla 30 Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.

Başvurular e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihler arasında yapılacak. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılacak. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecek.

Yazılı sınav 4 ve 5 Mart 2023 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey caddesi, No: 6, Balgat, Ankara adresinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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