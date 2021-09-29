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Siirt Belediyesi 140 adet ticari taksi plakası tahsis edecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2021 Çarşamba 10:42
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Siirt Belediyesi 140 adet ticari taksi plakası tahsis edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Siirt Belediyesi, 140 adet taksi plakasını 3 bin 500 TL muhammen bedel üzerinden açık artırmayla satışa çıkardı. 

Açık artırma 5 Ekim 2021 Salı günü Siirt Belediyesi’nde yapılacak. İhaleye ilişkin düzenlenen şartname 100 TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek. İhaleye katılacak her kişi ve şirket sadece tek bir “T” plakası kullanım hakkı için talepte bulunabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.09.2021 10:43
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