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Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 545 personelle 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
13 Şubat 2022 Pazar 14:23
Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA, (DHA)

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te  'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkınn desteği ile inançlı ve  kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

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Içişleri BakanlığıSiirtEren Kış24Eren Kış24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın OperasyonuYeni Çağrı
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