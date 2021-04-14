Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1378
ALTIN
456.053
DOLAR
8.1205
STERLİN
11.1926
EURO
9.7169
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...

Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Nisan 2021 Çarşamba 09:44
0 Okunma
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Siirt Üniversitesine 2547 ve 2914 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.


Siirt Üniversitesinin resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Kayseri OSB yöneticilerine 'görevi kötüye kullanma' davası
Kayseri OSB yöneticilerine 'görevi kötüye kullanma' davası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans