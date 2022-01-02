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Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
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Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
02 Ocak 2022 Pazar 12:38
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Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Siirt Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alacak.

Son başvuru tarihi 14.01.2022 mesai bitimine kadar olup, sonuçlar www.siirt.edu.tr sitesinde ilan edilecek.

Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilinir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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