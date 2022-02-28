Silah kazası şehidi uzman çavuş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - 'Pençe- Yıldırım Harekatı' bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete (27), memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı. Anne Cahide ve abla Halime Çete, şehidin parkalarını giyip törene katıldı.



Silah kazası şehidi Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yüzlerce kişi katıldı. Bekar olan şehit Çete'nin babası Hüseyin ile annesi Cahide Çete, güçlükle ayakta durdu. Törende ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı, tekbirler getirildi. Anne Cahide ile abla Halime Çete, şehidin asker parkalarını giyip, kepini takarak törene katıldı. Şehit Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Antakya Şehitliği’nde toprağa verildi.