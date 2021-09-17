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Şile'de otel satış ihalesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 11:23
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Şile'de otel satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Şile'de bulunan 167 odalı otel ihaleyle satılacak.

Meşrutiyet Mahallesinde bulunan otelde çeşitli özelliklerde toplam 167 yatak odasının yanı sıra 2 adet restoran ve 2 bar bölümü, mutfak, soğuk hava depoları, erzak depoları, idari bölümler, çocuk kulübü oyun odaları, sauna, fitness-spa, hamam, buhar odası bölümleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, süs havuzu, otel odaları blokları, depolar, mutfak, salonlar, açık otoparklar, parsel içi yaya ve araç yolları, oyun alanları, basketbol-tenis oyun alanları, ana giriş kontrol binası mevcuttur.

Otel hizmetleri kapsamında resepsiyon, emanet kasa, ısıtma-soğutma sistemleri, oda servisleri, toplantı hizmetleri, iş merkezi, bebek ve çocuk hizmetleri, çamaşırhane, kurutma hizmetleri, kuaför, güzellik salonları, VIP oda hizmetleri, ütü hizmeti, döviz alım satımı, hatıra ve hediyelik eşya satışı, bisiklet ve araba kiralama, SPA hizmet bölümü, masaj odası, sağlık hizmetleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzu, çocuk parkı, Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, tuz odası, şok duşları, masaj bölümü, fitness center, basket alanı, mini futbol sahası, yaya yürüyüş alanları vardır. Otel her türlü kaba ve ince inşaat işleri tamamlanmış, tesisatları bağlanmış işletmeye açık durumdadır. 1. sınıf inşaat malzeme ve işçiliği ile inşa edilmiştir.

Otel kompleksinin ilk satış ihalesi 27 Ekim 2021 tarihinde Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanında gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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