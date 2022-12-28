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Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari işletmeler

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:16
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari işletmeler

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait 38 adet ticari işletme 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 12 Ocak 2023 Perşembe günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacak.

İstekliler ihale şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeleri 11 Ocak 2023 Salı günü mesai saati bitene kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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