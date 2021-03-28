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Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak

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Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mart 2021 Pazar 10:27
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Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak

Silivri İlçesi Geneli İkinci Kısım Kamu ve Belediye Hizmet Binalarının Bakım Onarım Tadilat ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Silivri İlçe Sınırları İçerisinde 2500 m2 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe), 12 ton "Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması vb. işleri açık ihale usulü ile ihale edilecek olup ihaleye katılacaklar ayrıntılara buradan ulaşabilir. 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.03.2021 10:42
Anahtar Kelimeler:
SilivriBakım OnarımTadilatBelediye
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