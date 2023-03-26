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Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu.

26 Mart 2023 Pazar 18:00
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Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurdu.

Zafer Partisi öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ittifakın adayı olarak girebilmesi için gereken 100 bin imzayı topladıklarını belirten Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk milletinin aziz evlatları, Bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000’e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler… O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YSK'nın verilerine göre 5. günde 100 bin sınırını aşan Sinan Oğan 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilerek 4. cumhurbaşkanı adayı oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 22 Mart Çarşamba günü başlayan imza toplama süreci 27 Mart'ta sona erecek.

Sinan Oğan’ın 100 bin imza sınırını aşmasıyla, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum şu şekilde;

Cumhur İttifakı – Recep Tayyip Erdoğan

Millet İttifakı – Kemal Kılıçdaroğlu

Memleket Partisi – Muharrem İnce

Ata İttifakı – Sinan Oğan

Son Güncelleme: 26.03.2023 18:48
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