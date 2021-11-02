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Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 10:31
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Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 45 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanlarını görüntülemek için tıklayınız

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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