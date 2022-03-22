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Sınıra askeri sevkiyat

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2022 Salı 12:28
Sınıra askeri sevkiyat

HAKKARİ - Hakkari'nin, Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da askeri sevkiyat yoğunluğu yaşandı. İlçe merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki kamplarda yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, karadan sınıra askeri sevkiyatlar da hız kazandı. Hakkari yönünden gelen gelen yaklaşık 20 araçlık konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı. Askeri konvoyun geçtiği güzergahta, havadan helikopterler, karadan da jammer araçlar eskortluk etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sınıra Askeri Sevkiyat
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