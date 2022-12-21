Sinop'ta Malta bayraklı kuru yük gemisinde yangın; 16 mürettebat kurtarıldı, kaptan kayıp

SİNOP - SİNOP açıklarında, Malta bayraklı BATA isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebat kurtarılırken, gemideki söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca, kayıp olan gemi kaptanının yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, yaralılardan 3'ünün de durumunun ağır olduğu bildirildi.



Bozburun açıklarında saat 21.00 sıralarında Malta bayraklı 'BATA' isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebat, balıkçı tekneleri ile limana taşındı. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün vücudundaki yanıklar nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ KARAÖMEROĞLU: KURTARILAN 16 PERSONELDEN 10'UNUN DURUMU AĞIR



Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kuru yük gemisindeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Panama bayraklı gemide büyük bir yangın çıktı. İhbar alır almaz Sahil Güvenlik ve arama- kurtarma ekiplerimiz müdahalede bulundu. 16 kişiyi sağ olarak kurtardık, hastaneye sevkleri sağlandı. 16 kişinin 10'unun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6'sını Samsun'daki hastanelere sevk ettik. Burada kalan 10 kişinin de tedavileri devam ediyor. Bir kişinin kayıp olduğunu değerlendiriyoruz; denizde arama- kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Kurtarılan personelden 13'ü Mısır, 1'i Gürcistan, 1'i Ukrayna ve 1'i de Arnavutluk kökenli" dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ; KAYIP KAPTAN ARANIYOR



Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Gemide soğutma çalışmaları devam ederken, kayıp gemi kaptanını arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.