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Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Mayıs 2022 Pazar 13:12
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Şırnak Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 16.05.2022 olup, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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