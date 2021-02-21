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Sismik Araştırma Gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa' Tuzla Limanı'na geldi

Çalışmalara ara veren 'Barbaros Hayreddin Paşa', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, İstanbul'un Tuzla'ya ulaştı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Şubat 2021 Pazar 12:15
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Sismik Araştırma Gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa' Tuzla Limanı'na geldi

İSTANBUL

Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Tuzla Limanı'na ulaştı. Doğalgaz ve petrol aramalarından kullanılmak üzere 2013 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç'ten satın alınan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', bir süredir Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmalara ara veren 'Barbaros Hayreddin Paşa', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, İstanbul'un Tuzla'ya ulaştı. Tuzla Tersanesinde bakıma alınan geminin limana giriş yaptığı anlar havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sismik AraştırmaGemiBarbaros Hayreddin Paşa
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