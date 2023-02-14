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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

14 Şubat 2023 Salı 14:15
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 186 Sözleşmeli Personel istihdam edecek. İlan metininde belirtilen şartları taşıyan adayların, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin internet sitesinden temin edebilecekleri başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak. KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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