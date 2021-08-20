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Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak

Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Ağustos 2021 Cuma 11:46
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Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Sivas İl Özel İdaresine ait,  ticaret, turizm, konut alanı imarlı 32.456 metrekare arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli 81.142.075,00 TL olarak tespit edilen arsanın satış ihalesi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:30'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tekliflerini vermesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Sivasta TicaretTurizmKonut Imarlı Arsa Satılacak
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