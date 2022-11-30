Siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Esen Ermiş Ertürk katıldığı TV programında önümüzdeki seçimlere yönelik önemli tespitlerde bulundu.



“ EKONOMİ VE GELECEK VİZYONU KAZANDIRACAK”

Önümüzdeki seçimlerin sonucunu belirleyecek olan şey ekonomi ve terörle mücadele! Yani teröre mesafe koyan,amasız fakatsız mücadeleye devam diyen ayrıca halkın alım gücünü arttırmaya yönelik yani refahını arttırma garantisi veren, ayağı yere basan ve 6 milyon yeni oy kullanacak gencin de ilgisini çekecek ,gerçekçi vaatlerde bulunan ! Hep gençleri işin içine katıyorsunuz diyeceksiniz ama onlar hem bizim gözbebeğimiz. Ayrıca onlara yönelik siyasal iletişim önemli çünkü onlar seksenli yılları yaşamadılar. Doksanlarda bizim gördüklerimizi görmediler. İki binli yılların başındaki demokrasi krizlerini,vesayet dönemlerini bilmiyorlar.Dolayısıyla doğru şeklilde anlatılmalı.Seçimikazandıracak olan şey gençlere şu mesajı vermek ;“ Çocuklar üniversiteye ister gidin ister gitmeyin hepinize yeteneklerinize göre istihdam garantisiveriyoruz.Türkiye Cumhuriyeti kamu-özel işbirliği ile yatırımlarımızı bu amaçla yeniden şekillendireceğiz ” Bu olmazsa olmaz bir mesaj ve icraat!

Vizyon kazandıracak. Bütün partilere söylüyorum bunu.Bakınız toplumun %1’lik oranda tuzu kuru olanların değil %99 oranının taleplerini karşılayacak perspektifi sunan seçimi alacak..” Diyen Esen hanıma katkıları için teşekkür ediyoruz.