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Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Kasım 2021 Pazartesi 13:42
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Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni alımı yapacak. 

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 01.11.2021 13:50
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