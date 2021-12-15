Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7(yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Başvurular 14.12.2021-28.12.2021 tarihleri arasında, e-devlet Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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