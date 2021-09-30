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Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 10:02
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Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Kadroya başvuracak adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Başvurular dijital ortamda 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Bilişim Personeli
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