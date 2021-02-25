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Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2021 Perşembe 12:12
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Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Personel alımıyla ilgili, başvuru şartları, başvuru yeri ve tarihi ile aranan özel/genel şartları buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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