Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mersin Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 adet sözleşmeli personel alacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

Başvurular 12.04.2021-26.04.2021 (mesai bitimi) arasında yapılabilecektir.

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