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Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

02 Nisan 2023 Pazar 17:54
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Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 1 (bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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