Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bitlis Eren Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksazın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

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