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Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 11:01
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Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapacak. 


Başvurular 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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