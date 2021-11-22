Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite Hastanesi ve üniversitenin diğer sağlık birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Adaylar başvurunu formunu http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edebilirler. Müracaatlar, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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