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SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak

09 Kasım 2022 Çarşamba 14:41
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Temsilciliği'nde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 40 adede kadar Uzman Yardımcısı ve 10 adede kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak.

Adaylar başvurularını 11-25 Kasım 2022 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr )üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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