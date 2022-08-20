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Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:21
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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