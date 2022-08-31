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Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:37
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 1 (bir) personel alınacaktır.

Başvurular ilanının Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ ISPARTA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin edilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

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