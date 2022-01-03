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Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
03 Ocak 2022 Pazartesi 11:56
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Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alacak.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav 21.02.2022-22.02.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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