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Sur'da yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerinin ardından kamulaştırılan alanlardan Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ'nin yapımını tamamladığı 28 konutun hak sahiplerine teslimi için tören düzenlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:06
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Sur'da yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK tarafından 2015- 2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri nedeniyle Sur ilçesinde kamulaştırılan yerler arasında bulunan Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı. Bu kapsamda TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 1'inci etaptaki 28 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Konut teslim töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, bir süre önce de Sur ilçesinin terörden tahrip edilen 6 mahallesinde 93 konutun teslimini yaptıklarını belirtti. Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde TOKİ'nin inşa ettiği konutların 1'inci etabı tamamlandığı aktaran Bilgin, kalan 4 etabın da 3 ay içinde tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bilgin, şunları söyledi: 

"Biz bugüne kadar Sur'daki hak sahiplerinin yüzde 90'ına ulaştık. Ulaştıklarımızın da yüzde 87'siyle uzlaştık. Bizimle uzlaşmamış olanlar ilgili acele kamulaştırma dava süreçlerini başlattık. 528 dava açtık. Bunların 264 tanesinin davaları sonuçlandı. Toplamda rızai uzlaşma ya da acele kamulaştırma ile bugüne kadar 160 milyon TL ödeme yaptık. 7 milyon TL de kira desteği yaptık. Hak sahiplerinden talep edenlerden TOKİ konut sözleşmeleri imzaladık. Talep edenlere bedellerini ödedik. 3000'i aşkın hak sahibine nakdi olarak rızai uzlaşma ile bedellerini ödemiş olduk. Alanda şu anda devam eden çalışmalardan da tescilli yapıların restorasyonuna başladık. 244 tescilli yapının şu anda restorasyon süreci devam ediyor. Toplamda da 350 civarında tescilli yapının restorasyonu yapılacak, 106 tanesinin de proje ve ihale süreçleri devam ediyor. Sur bir açık hava müzesi. Sur'u bu açık hava müzesi ile gelecek nesillere ve tüm insanlığa ulaştırmak hedefindeyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSurHak SahipleriKonut
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