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Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 10:46
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Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere Güvenlik ve Temizlik Görevlisi istihdam edilecektir. 

İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04.10.2021 -08.10.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

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İLAN.GOV.TR

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